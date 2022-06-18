Öğrencilerin sınava yetişmek için koşması
Okulun kapısının kapatılması
Okul önünde bekleyen veliler
ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › YKS heyecanı yaşandı - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.