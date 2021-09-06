Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüz yüze eğitimin ilk zili çaldı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.
Adana'da, Kovid-19 nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulunda, öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak okula alındı.
Veliler okula alınmazken, ana sınıfı öğrencileri gözetmen eşliğinde sınıflarına götürüldü.
Mersin'de, yüz yüze eğitime başlanmasıyla öğrenciler sabah saatlerinde okullarının yolunu tuttu.
Yenişehir ilçesindeki Dr. Kamil Tarhan Ortaokulunda, öğrenciler ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak okula alındı.
Kovid-19 nedeniyle bir süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. ???????
Hatay'da, Antakya Ayşe Fitnat Ortaokulunda öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.
Burada okul idaresince öğrencilere temizlik, mesafe ve maske kuralları hatırlatıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.
Kent genelinde 398 bin 675 öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi.
Osmaniye'de Güneysu İlkokulunda öğrenciler, okul bahçesinde sosyal mesafeye uyarak sıraya girdi.
Okul girişinde ateş ölçümleri ve maske kontrolleri yapılan öğrenciler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dersliklere alındı.
Kaynak: AA
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