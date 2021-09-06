Okul girişinde ateş ölçümleri ve maske kontrolleri yapılan öğrenciler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dersliklere alındı.

Kent genelinde 398 bin 675 öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi.

Burada okul idaresince öğrencilere temizlik, mesafe ve maske kuralları hatırlatıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Son Dakika › Güncel › Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüz yüze eğitimin ilk zili çaldı - Son Dakika

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