Adana, Mersin ve Hatay'da 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı - Son Dakika

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kübra Demir, AA muhabirine, hastanede 25 aşı uygulama polikliniğinde çalışmaların haftanın her günü 08.00-24.00'te devam ettiğini söyledi.

Hastanede günlük 2 bin 500 civarında aşı yaptıklarını, bunun istenirse 5 bine kadar da çıkabileceğini ifade eden Demir, sırası gelen herkesi aşı olmaya beklediklerini aktardı.

Demir, aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana hastanelerinde yaklaşık 65 bin civarında aşı yapıldığının bilgisini verdi.

Aşı olmaya gelen 50 yaşındaki Nazike Tünel de Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Sırası geldiğini ve aşısını hemen yaptırdığını belirten Tünel, "Hayırlısı olsun, umarım bütün dünya rahatlar, daha rahat olur. Umarım insanlar daha sağlıkla şekilde birbirleriyle iletişim kurar. Çünkü hep kaçıyoruz birbirimizden, akrabalıklar bitti, çocuklarımıza bile yabancı gibiyiz." diye konuştu.

Yağmur Aköz de aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Korunmak için yaptırmamız şart. Herkesin aşı yaptırmasını isterim." dedi.

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan 25 odada, önceliği olan gruplar ile 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara aşı uygulanıyor.

Aşı olanlardan 52 yaşındaki Ayşegül Ödül, ilk dozu uygulattığı için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah her şey iyi olacak, aşıyla beraber insanlar daha iyi hayat sürmeye devam edecek. Yaş grubumun aşı haberini alınca sevindim, 'En azından bana da sıra geldi' diyebildim. Şimdi bizden de aşağıdaki yaşlara gelmesi insanları daha da sevindirecektir." dedi.

Kibar Taşyürek (50) de hemen aşı randevusu aldığını ifade ederek, "Randevumuzu alıp aşı olmaya geldik. İnşallah herkes sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Hatay

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de özel olarak oluşturulan odalarda önceliği olan gruplar ile 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara aşı uygulandı.

Eşiyle aşı olmaya gelen 51 yaşındaki Veli Özveren, aşı sırası geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "İlk aşımızı vurulduk. İnşallah bu beladan kısa sürede kurtuluruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Randevusu olan vatandaşlar aşı olmayı sürdürüyor.