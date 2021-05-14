Adana, Mersin ve Hatay'da, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adana'da vatandaşlar cuma namazı sonra Sabancı Merkez Camisi bahçesinde toplandı.

İsrail aleyhinde sloganlar atarak büyük bir Filistin bayrağı açan grup, Gazze ve Kudüs'te şehit olanlar için dua etti.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Genel Başkanı Mahmut Eraslan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

İl Müftüsü Hasan Çınar, daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Kozan ilçesinde de Hoşkadem Camisi'nde cuma namazı sonrası Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mersin

Mersin Muğdat Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan grup, "Türkiye-Filistin omuz omuza" ve "Kudüs onurumuzdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcısı İrfan Kavak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hatay

Hatay'da da vatandaşlar cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplandı.

Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için cami önünde gıyabı cenaze namazı kılan vatandaşlar, daha sonra Mescid-i Aksa için dua etti.