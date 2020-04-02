Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri

20 dakika önce

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, semt pazarlarında denetimlerini arttırdı.

Belediyenin sağlık çalışanları, alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçüp esnafa ve vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri de esnaftan, vatandaşların ürünlere dokunulmaması konusunda uyarmalarını istedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Bununla beraber ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçerler ile halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı da kadınlara meslek edindirme amacıyla kurulan Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi'nde (KADEM) 3 bin maske üretileceğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yoğunluğun oluştuğu banka ve PTT şubeleri ile ATM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

Mersin

Mersin'de Yenişehir Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçenin belli noktalarına "dezenfeksiyon tüneli" kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri koronavirüs tedbirlerini artırarak devam ettiriyor.

Bu kapsamda, dezenfeksiyon tünelleri projesini hayata geçiren ekipler, tünelleri ilçenin belirli noktalarına kurdu.


Sensörler sayesinde aktif olan tünel hareket algıladığında insan sağlığına zarar vermeyen dezenfektanla sterilizasyonu sağlıyor.


Tünelin üzerinde "evde kal" uyarısının yanı sıra koronavirüsüne karşı korunmak için yapılması gerekenler de yazılı olarak anlatılıyor.


Dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise uygulamadan memnun kaldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, dezenfeksiyon tünel sayısını artıracaklarını bildirdi.

Polis ekipleri de kentte şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolundaki gişelerde uygulama yaptı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu uygulamada, sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.


Şehirler arası yolculuk yapan vatandaşların maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.

Anamur ilçesinde de ilçe girişindeki kontrollerin artırıldığı bildirildi.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, yaptığı açıklamada, ilçe dışından gelenlere sağlık ekiplerince kontrol yapılacağını duyurdu.

Hatay

Hatay'da ise jandarma ekipleri, Antakya- İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi mevkisinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulamalarına devam etti.


Ekiplerin kontrol sırasında durdukları sivil araçlara, gönüllü özel bir temizlik şirketi personellerince dezenfekte çalışması yapıldı.

Jandarma ekipleri de sürücü ve yolculara eldiven ile maske dağıttı.


Trafik aracının üzerine monte edilmiş dijital levha üzerinde "Evde Kal" yazısı dikkatleri çekti. Bu uygulamayla ekipler, sürücülere gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Kentteki tedbirler kapsamında, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla Antakya ilçe merkezinde bulunan PTT binası önündeki sosyal mesafeyi koruma adına tedbirler aldı.


Vatandaşların arasına belli aralıklarla bariyerlerin yerleştirildiği PTT binası önünde, işlem yapacak kişilerin birbirlerine temas etmeden tek tek içeri alınması sağlandı.

Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:52 Kaynak: AA

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