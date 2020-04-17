Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor, System.String[]

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesinde pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni pazarların kurulabileceği alternatif alanlarda ve mevcut pazar yerlerinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca Adana'ya 377 bin 500 maske gönderildiğini kaydetti.

Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler de pazar yerlerinde denetim yaptı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların sağlığını korumak amacıyla pazar girişlerinde maske dağıttı.

Yüreğir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı 19 çadır yerleşim bölgesi ziyaret edilerek 1000 aileye Vefa Sosyal Destek Grubu'nca gıda kolisi dağıtıldı.

Mersin

Mersin'in Yenişehir ilçesinde belediye ekipleri hijyen paketleri dağıttı.

Çalışmaya destek veren Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyeleri de maske, kolonya ve Kovid-19'la ilgili bilgilendirici broşürler bulunan paketleri evlere ulaştırdı.

Toroslar Belediyesi ekipleri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin giriş ve çıkış güzergahlarını dezenfekte etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlerini sürdürdü.

Sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Hatay

Hatay'da jandarma ekipleri, Antakya- İskenderun kara yolunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulamalarına devam etti.

Ekipler, sürücülere maske dağıtıp zorunlu olmadıkça evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi de sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar için okuma ve boyama kitabı, satranç takımı ile oyuncak dağıttı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:20 Kaynak: AA

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