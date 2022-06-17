Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler karnelerini aldı

17.06.2022 14:33
Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler karnelerini aldı

Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.

Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.

Adana'da eğitim verilen 1380 okuldaki 514 bin 831 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Süleyman Elban, merkez Çukurova ilçesindeki Sabancı İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilere hediye veren Elban, onlarla sohbet etti.

Mersin

Mersin'de 1281 okulda eğitim gören 406 bin 912 öğrenci karne aldı.

İlkokul 1. sınıfa giden 32 bin 941 öğrenci ise ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesi Müfide İlhan İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğretmen, öğrenci ve ailelere iyi tatiller dileyerek, "Devletimizin bütün imkanları sizlere, öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim öğretim hizmeti vermek içindir." dedi.

Pehlivan, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Hatay

Hatay'da yaklaşık 440 bin öğrenci törenle karnelerini aldı.

Okullarında karne alan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

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Kaynak: AA

Süleyman Elban, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

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