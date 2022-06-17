İlkokul 1. sınıfa giden 32 bin 941 öğrenci ise ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA

Süleyman Elban, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

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