Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kozan'da da Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul ve Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat katıldı.

Aladağ'da, çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Gürkan Üçüncü, makamında tebrikleri kabul etti.

Tufanbeyli ilçesinde de Kaymakam Abdullah Sarı'nın da katılımıyla, Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Mersin

Anamur'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gülnar'da da Hükümet Konağı önündeki çelenk sunma töreninin ardından Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, makamında tebrikleri kabul etti. Bayraklı, ilçe protokolüyle 1992 yılında şehit olan Jandarma Er Halil Tönbe'nin kabrini de ziyaret etti.

Tarsus'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tarsus Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin ile Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çelenk bıraktı.

Mut ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hatay

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Tacettin Sürmeli Parkı'ndaki törende, Kaymakam Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Bülent Özaydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.