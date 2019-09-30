Adana Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) finansal desteğiyle yatırımcıların ihtiyacı nitelikli çalışanları yetiştirmek amacıyla hayata geçirilecek Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi tanıtıldı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, odada düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, proje ile yatırımların ihtiyacı nitelikli çalışanları yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projeyle kent ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklediklerini ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

"Bugün adımını atacağımız Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile bu yatırımların ihtiyacı olacak nitelikli çalışanları yetiştirmeyi umuyoruz. Burada yetişecek kişilerin alacakları nitelikli mesleki eğitimle bölgemize stratejik anlamda katkı sağlamlarını bekliyoruz. Yerel ihtiyaçlara ve ekonomik yapıya göre şekillendirilecek olan Adana Mesleki Eğitim Merkezi, bölgemize kazandırmak istediğimiz diğer makro projelerle entegre olacak. Sanayi Bakanlığımız, UNDP ve odamızın iş birliğiyle Adana'da kurulacak İnovasyon Merkezi ve KOBİ Yetkinlik Merkezi gibi diğer tamamlayıcı girişimlerle, güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak."

Kıvanç, Adana'nın otomotivden tekstile, makineden gıdaya, kimya ve plastikten hazır giyime kadar çok geniş yelpazede üretim çeşitliliğine sahip olduğunu kaydetti.

GSO Başkanı Ünverdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de projenin Adana için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yatırımın sermaye, bina, makine teçhizat ve iş gücü olmak üzere vazgeçilmez dört unsurunun bulunduğunu belirten Ünverdi, "İş gücünün nitelikli olması lazım. Endüstri 4.0 yaşadığımız şu çağ içinde daha rekabetçi koşullarda çalışmaya gayret ediyoruz. Her iki bölge göç almış olan bir yer. Gelen göçe biz bir şekilde nitelik kazandırıp bunları üretime çekmek durumundayız çünkü sosyal barışı da korumamızın ancak bununla mümkün olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofisi Başkanı Barış Dinçer de projenin başarılı örneklerinin diğer illere de Gaziantep deneyimi ve Adana vasıtasıyla yayılması temennisinde bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının, Türkiye'de on yıldır varlığını sürdüren kalkınma kuruluşu olduğunu dile getiren Dinçer, Türkiye'nin 2009 yılında EBRD'nin yatırımlarına ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi.

Dinçer, Türkiye'nin on yılda EBRD'nin en çok yatırım yaptığı ülke haline geldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de projenin parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman da çeşitli atölyelerin yer alacağı Adana Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Bülent Açıkgöz de Suriye krizinin etkileri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Tanıtım toplantısının ardından Adana Sanayi Odası ile Gaziantep Sanayi Odası arasında "Stratejik İş Birliği Protokolü" imzalandı.