Son Dakika Haberleri: Adana mezarlar kanalizasyon suları altında kaldı
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Adana mezarlar kanalizasyon suları altında kaldı

8 saat önce

Mezarlar kanalizasyon suları altında kaldıAdana'nın Yüreğir ilçesinde 40 gün önce bir iş yerinden, bitişindeki Asri Mezarlığa sızan kanalizasyon suyu, mezarların sular altında kalmasına neden oldu.

Mezarlar kanalizasyon suları altında kaldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 40 gün önce bir iş yerinden, bitişindeki Asri Mezarlığa sızan kanalizasyon suyu, mezarların sular altında kalmasına neden oldu. Mezarlığın arka tarafındaki Başak Mahallesi sakinleri, görevlilerin günlerdir sular altında kalan mezarları temizlemediğini ve kötü kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.

Yüreğir ilçesindeki Başak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, civardaki bir iş yerinden, Asri Mezarlığı'nın güneydoğu köşesine 40 gün önce sızan kanalizasyon suyu nedeniyle mezarların bir kısmının sular altında kaldığını ve pis koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Yüksel, durumu Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na ihbar ettiğini ancak günlerdir mezarlığın temizlenmediğini kaydetti. Yüksel, mezarlıktaki görüntünün içler acısı olduğuna vurgu yaparak, Artık ölüye bile saygı yok. Biz nerede yaşıyoruz Buraya müdahale etmeyen görevlilerin ölülere de saygısı kalmamışsa ben 'insanlıktan çıkılmış' derim. Zabıta gelip otele ceza kesmiş ama sonuç aynı. Peki bu mezarların sahipleri geldiği zaman, ziyaret ettiği zaman buralara ne diyecekö diye konuştu.

Adana mezarlar kanalizasyon suları altında kaldı

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:56 Kaynak: DHA
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