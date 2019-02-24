Adana Milletvekilinin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milletvekilinin babası son yolculuğuna uğurlandıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un babası Ümit Büyükiz (83) son yolculuğuna uğurlandıMerkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut...

Milletvekilinin babası son yolculuğuna uğurlandı



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un babası Ümit Büyükiz (83) son yolculuğuna uğurlandı



Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda politikacı katıldı. Ayşe Sibel Ersoy'un taziye dileklerini kabulünden sonra merhum Ümit Büyükiz'in cenaze namazi kılındı. Ömer Çelik merhumun tabutunu en önde omuzunda taşıdı. Merhum Ümit Büyükiz'ın cenazesi daha sonra Kabasakal Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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