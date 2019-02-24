Son Dakika Haberleri: Adana Milletvekilinin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana Milletvekilinin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

10 dakika önce

Milletvekilinin babası son yolculuğuna uğurlandıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un babası Ümit Büyükiz (83) son yolculuğuna uğurlandıMerkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut...

Milletvekilinin babası son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un babası Ümit Büyükiz (83) son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda politikacı katıldı. Ayşe Sibel Ersoy'un taziye dileklerini kabulünden sonra merhum Ümit Büyükiz'in cenaze namazi kılındı. Ömer Çelik merhumun tabutunu en önde omuzunda taşıdı. Merhum Ümit Büyükiz'ın cenazesi daha sonra Kabasakal Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

Ayşe Sibel Ersoy, Adana, Politika
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