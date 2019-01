Adana Milyonlarca Ton Atığı Ekonomiye Kazandırıyorlar

Milyonlarca ton atığı ekonomiye kazandırıyorlar Adana 'da Atık Toplayıcılar ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Mehmet Karaca , kentte sayısı 3 bin olan atık toplayıcılarının her yıl milyonlarca ton atığı ekonomiye kazandırdığını belirterek, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamına atık toplayıcılarının da yer almasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirmelerde bulunan Atık Toplayıcılar ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Mehmet Karaca, Adana'da sayısı 3 bin olan atık toplayıcılarının her yıl milyonlarca ton atığı sokaklardan toplayarak ekonomiye kazandırdığını söyledi.Kentte aylık 9 bin ton, yılda ise 108 bin ton atığın toplayıcılar tarafından ayrıştırıldığını anlatan Karaca, 3 bin atık toplayıcı Adana'da 24 saat boyunca, haftanın 7 günü atık topluyor, bu atıkları aracı firmalara götürüyorlar. Firmalar bunun yüzde 10 ila 20'sini kayıt altına alıyor. Bu veriler de hükümete gidiyor. Atık toplayıcılar bu projeyi zaten 40 yıldır uyguluyor. 40 yıldır çöpe giden atık malzemeleri hammadde olarak ülke ekonomisine kazandırıyor. Ülke ekonomisine can veriyor. Atık toplayıcılar olmadan Sıfır Atık Projesi olmayacağına inanıyoruz. Yönetmelikte atık toplayıcıların da yerinin olması gerektiğini düşünüyoruz dedi.KAYIT DIŞI ATIK, MİLYONLARCA KAYIPKayıt dışı atıkların milyonlarca dolar kayıp oluşturduğunu anlatan Karaca, şöyle konuştuSadece burada sokaktan toplama sistemi değil; Kayseri Hatay ve birçok ilde atık toplayıcılar çöplerde, çöp döküm sahalarında evlerden toplanmayan, yerinde ayrıştırılmayan ambalaj atıklarını ayrıştırıp ekonomiye kazandırıyor. Sadece sokaklarda değil çöplerde de atık toplayıcılar devreye giriyor, hammaddeyi ekonomiye kazandırıyor. Bu kendiliğinden gelişen bir organizasyon. Bu arkadaşlarımız ailecek bu işi yapıyor. Herkes kendi istihdamını sağlıyor. Kendi işini yapıp, evine ekmeğini götürüyor. Sadece bunların erken emeklilik haklarının olması lazım, sosyal güvencesinin olması lazım. Sıfır Atık Projesi ile bu kardeşlerimiz inşallah yönetmeliğe girer ve devletle, belediyelerle, firmalarla ortak çalışırlar. Sosyal hak, emeklilik hakkı ve geleceği olur.'MARKETLERE KARTON VERMEYİN..'Atık toplayıcısı İsa Çetinkaya (40), 2 çocuğunu okuttuğunu ve kirada oturduğunu belirterek, şunları söylediSıfır Atık Projesi ile bize el atılmasını istiyoruz. Bu sokakları biz topluyoruz, geri dönüşümcüler değil. Bizim sırtımızdan paraları götürüyorlar. Biz ise evimize ekmek götürdüğümüzde bile onu elimizden alıyorlar. Marketler bize karton veriyordu, onları tehdit ediyorlar, 'Verirseniz ceza yazarız' diye. O bizim hakkımız, bizim rızkımızdır. Geri dönüşümcülerin çocukları lüks okullarda okurken, eğlenirken, biz ise çöpten çıkan ekmeği eve götürüyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bizim durumumuza el atmasını istiyorum. Bir geri dönüşümcünün oğlu gibi giyinip çocuklarımla gezemiyorum diye konuştu.