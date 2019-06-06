ADANA MİNİBÜSÜN RÖMORKU DEVRİLDİ 5 YARALI
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ADANA'da, minibüsün römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu 5 Suriyeli tarım işçisi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:42 Kaynak: DHA
ADANA'da, minibüsün römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu 5 Suriyeli tarım işçisi yaralandı. Kaza, Yüreğir
ilçesi Karataş
Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan İsmail Kırtay yönetimindeki 01 EEJ 64 plakalı minibüs kontrolden çıkarak refüjdeki uyarı levhalarına çarptı. Minibüse bağlı römork da devrilince burada yolculuk yapan 5 Suriyeli tarım işçisi ile yola savruldu. Sürücü Kırtay, yaralı Suriyelileri, tekrar minibüse bindirip, tedavi için Adana Şehir Hastanesi
'ne getirdi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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