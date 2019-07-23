ADANA MİNİK ASMİN İSMİN İÇİN İLİK KAMPANYASI

DİYARBAKIR'da soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra Primer İmmün Yetmezlik teşhisi konulan 2 aylık Asmin Sarya Ceylan'ın kemik iliği nakli olabilmesi için kampanya başlatıldı.

DİYARBAKIR'da soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra Primer İmmün Yetmezlik teşhisi konulan 2 aylık Asmin Sarya Ceylan'ın kemik iliği nakli olabilmesi için kampanya başlatıldı. Adana'da kemik iliği bankası bulunduğu için bebeğiyle kente yerleşen anne Fikriye Ceylan, herkesi kök hücre bağışına davet ederek, Doktorlar kemik iliği nakli yapılmazsa çocuğumun 6 ay içinde hayatını kaybedeceğini söylüyor. İnsanlar bağış yapmaktan çekiniyor. Lütfen insanlar artık bilinçlensin dedi.

Diyarbakır'da yaşayan apartman görevlisi Murat (35) ve Fikriye Ceylan (31) çiftinin 2 ay önce ikinci çocukları dünyaya geldi. Genç çift kız çocuklarına Asmin Sarya ismini verdi. Ceylan çifti 1 ay önce soğuk algınlığı şüphesiyle Asmin Sarya'yı aile hekimine götürdü. Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Asmin Sarya'nın kan tahlilinde beyaz küre değeri düşük çıktı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Asmin Sarya'ya, Alerji ve İmmünoloji servisinde yapılan tahliller sonucu çok nadir görülen 'primer immün yetmezlik' teşhisi konuldu.

DİYARBAKIR'DAN ADANA'YA TAŞINDILAR

Kızlarının kemik iliği nakli yapılmazsa 6 ay içerisinde öleceğini öğrenen talihsiz Ceylan çifti bu haberle yıkıldı. Maddi imkanları yetersiz olan Ceylan çifti, Diyarbakır'da kemik iliği bankası bulunmaması nedeniyle Fikriye Ceylan, yanına oğlu Hamza ve kızı Asmin Sarya'yı da alarak kemik iliği bankası bulunan Adana'daki kayınvalidesinin evine taşındı. Minik Asmin, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde destekleyici tedaviye başladı. Bu sırada Ceylan ailesi, kızlarının iyileşebilmesi için uygun donör bulmak amacıyla kampanya başlattı.

İNSANLAR BAĞIŞ YAPMAKTAN ÇEKİNİYOR

Fikriye Ceylan, Primer İmmün Yetmezlik'in de alt dalları bulunduğuna dikkat çekerek, tam olarak tespit edilebilmesi için ABD'de bir merkeze kan örneği gönderildiğini kaydetti. Kızının ne kadar erken donör bulunursa o kadar hızlı iyileşeceğini belirten Ceylan, kök hücre bağışı kampanyasına destek istedi. Kızı için gözyaşı döken Ceylan, Doktorlar kemik iliği nakli yapılmazsa çocuğumun 6 ay içinde vücudunda yaralar çıktıktan sonra hayatını kaybedeceğini söylüyor. İnsanlar bağış yapmaktan çekiniyor. İnsanlar donör olmaktan korkuyor. Lütfen insanlar artık bilinçlensin. Donör olmanın bir zorluğu yok. Biz bu kampanyanın yayılmasını istiyoruz. Daha çok insan Kızılay'a kök hücre için başvursun. Belki kızım için uygun donör bulunur diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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