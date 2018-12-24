Adana Minik Esma'ya Çifte Kalp Kapakçığı

Adana'da doğuştan kalbinin sol tarafında darlık bulunan ve bu nedenle nefes alma güçlüğü yaşayan 5 yaşındaki Esma Aykut, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Adana'da doğuştan kalbinin sol tarafında darlık bulunan ve bu nedenle nefes alma güçlüğü yaşayan 5 yaşındaki Esma Aykut, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla sağlığına kavuştu. 24 yıllık evli Murat ve Türkan Aykut, 5'inci çocukları Esma'yı, nefes alma güçlüğü çekince hastaneye götürdü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esma Aykut'un kalbinde, akciğerden gelen kanın pompalanan kısmında geçişi engelleyen darlıklar olduğu saptandı. İstanbul'da kalp kapakçıklarına onarım yapılan küçük Esma'nın şikayetleri devam etti. Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu tarafından ameliyata alınan küçük Esma'nın Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla iki kalp kapakçığı değiştirildi.



TESADÜFEN GÖRÜLMÜŞ



Esma'nın doğumsal kalp hastalıkları içerisinde en ciddi olan kalbin sol tarafında darlıkları olan bir hasta olduğunu anlatan Prof. Dr. Topçuoğlu, Bu tür hastalıklarda özellikle nefes darlığı ve gelişme geriliğiyle hastalar doktora başvururlar. Hasta bir süre akciğer enfeksiyonuyla tedavi edilmiş daha sonra tesadüfen bir kardiyoloğun kalbindeki daralmaları görmesi üzerine hasta bize geldi. Kendisine ameliyatın problemlerini anlattık daha sonra İstanbul'da bir merkezde ameliyat oldu. Ameliyattan 3 ay sonra tekrar sıkıntıları başlaması üzerine bize geldiğinde yeniden yapılan kalp incelemesinde darlıkların düzelmediğini, tamir olayının yetersiz olduğu görüldü. Bir hastanın tek şansı 2 kapak takılmasıydı. Biz de bu ameliyatı gerçekleştirdik dedi.



TÜRKİYE'DE İLK



Yaşının ve kalbinin boyutunun küçük olmasının operasyonu daha da zorlaştırdığını aktaran Prof. Dr. Topçuoğlu, Küçük boyutlar nedeniyle piyasada uygun kalp kapağı bulunmuyor. İkinci problem de, koyacağınız kalp kapakları, çocuk büyüyeceği için küçük kalıyor. Biz de sonraki ameliyat şansını en azından 15-20 sene uzatmak için kendisine erişkine yakın boyda 2 kapak koyduk. 5 saat süren operasyon sonunda hem aort hem de mitral kapağını değiştirdik. Türkiye'de ve dünyada tek mitral kapak veya tek aort kapak yapılıyor ama ikisini birden, küçük yaşta, kalbi küçük boyutlarda bir hastaya bu operasyonun yapılması ilk kez bizde gerçekleştiriliyor diye konuştu.



YÜRÜMEYE BAŞLADI



Küçük Esma'nın sağlığına kavuşarak, operasyondan kısa bir süre sonra yürümeye başladığını anlatan Prof. Dr. Topçuoğlu, şunları söyledi



Esma, gayet iyi, yürüyor. Bundan sonra ömür boyu kullanacağı ilacı var, onu kullanacak hayatını enfeksiyonlardan korunarak, bize kontrollere gelerek sürdürecek. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamız da iyi olacak diye düşünüyoruz.

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