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ADANA Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı

4 dakika önce

Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştıAdana'da Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıkarak, babasının mirasından pay alamadığını öne sürüp, intihara kalkışan Kevser A. (37), bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis tarafından kolundan tutulup çekilerek, kurtarıldı.

Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı
Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıkarak, babasının mirasından pay alamadığını öne sürüp, intihara kalkışan Kevser A. (37), bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis tarafından kolundan tutulup çekilerek, kurtarıldı.
Olay, Yüreğir ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki Regülatör Köprüsü üzerinde meydana geldi. Babasının mirasından pay alamadığını öne süren 7 çocuk annesi Kevser A., Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'ye çıkıp intihara kalkıştı. Bağırarak kendisini atacağını söyleyen Kevser A.'yı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, 112 Acil ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Kevser A.'yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat boyunca kimseyi yanına yaklaştırmayan Kevser A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis, kadını kolundan tutarak çekip, kurtardı.
Sinir krizi geçiren kadın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ADANA Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:08 Kaynak: DHA
Seyhan, Adana, Polis, Güncel
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