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Adana mlkp'li teröristler saldırı öncesi perukla keşif yapmış

23 dakika önce

Adana'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi teröristlerden birinin olaydan bir gün önce peruk takıp, keşif yaptığı ortaya çıktı.

Adana'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi teröristlerden birinin olaydan bir gün önce peruk takıp, keşif yaptığı ortaya çıktı.

Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.

Soruşturmayı genişleten Terörle Mücadele ekipleri, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran başka örgüt bağlantılarını araştırırken teröristlerin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü şapkalı olduğu belirlenen Fırat Şeran'ın olaydan bir gün önce peruk takıp, bölgede keşif yaptığı saptandı.

Adana mlkp'li teröristler saldırı öncesi perukla keşif yapmış

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:33 Kaynak: DHA
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