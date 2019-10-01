Adana mobilya dekorasyon fuarı açıldı

Tüyap Adana Fuarcılık tarafından bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı.

Açılışa, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Yücel Bayram, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye Ağaç İşleri Federasyon Başkanı Ali Rıza Ercan, Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, MOSİAD Başkanı Rüştü Erikçi, ASO Meclis Üyesi Ahmet Güldiker, kaymakamlar, belediye başkanları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Adana'nın mobilya ihracatına çok önemli katkı sağladığını söyleyen Vali Mahmut Demirtaş şunları söyledi.

Ülkemizin önemli ihraç kalemlerinin başında yer alan mobilya sektöründe, geçtiğimiz yıl toplam 3 milyar 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İlimizin mobilya ihracatına katkısı ise 28 milyon 641 bin dolar düzeyindedir. Belirttiğim bu rakamları daha yukarılara çıkarmak için geride bıraktığımız 11 yılda olduğu gibi bu yıl da sektörün önde gelen temsilcileri, fuarımızda bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıl 18 ülkeden 150 kişilik alım heyetini ağırladığımız fuarda, yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını, bunun ülkemiz ve bölgemiz için fevkalade önemli bir katma değer olduğunu vurgulamakta yarar görüyorum. İnanıyorum ki katılımcı firmalarımızın oluşturacağı sinerjiyle bu yıl bu rakamların çok üzerine çıkacak, hatırı sayılır bir katma değeri hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize kazandıracağız.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberindekiler kurulan stantları gezerek mobilyaları inceledi.

FUAR REKORLARLA AÇILDI

Başta, İngiltere, Fransa, Sırbistan, Gürcistan, Almanya, Lübnan, Ürdün, İsrail, Irak olmak üzere, Çukurova Bölgesi'nin mobilya ihracatı yaptığı iş insanın ağırlanacağı Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 40 bin mobilya üreticisi firmanın da ziyaret etmesi bekleniyor. Geçen yıl 15 ülkeden alım heyetinin ağırlandığı Fuar'da bu yıl yüzde 100'lük bir artış ile ülke sayısı 30'a yükseltildi. 30 ülkedeki en büyük mobilya firmalarının özel olarak davet edildiği fuarda son 5 yılında ihracat rekorunun kırılması bekleniyor.