Adana-Motosiklet Sepetinde Bebek Arabasıyla Tehlikeli Yolculuk
36 dakika önce
Motosiklet sepetinde bebek arabasıyla tehlikeli yolculuk (Görüntü ekiyle yeniden)Adana'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.
Motosiklet
sepetinde bebek arabasıyla tehlikeli yolculuk (Görüntü ekiyle yeniden) Adana
'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi. Merkez Seyhan
ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle yolculuk eden 8 kişilik aile, akan trafikte şaşkın bakışlara aldırmadan yollarına devam etti. Motosikletin sepet kısmına bebek arabasındaki çocuklarını da koyan ailenin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:06 Kaynak: DHA
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