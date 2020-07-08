ADANA Motosikletini çalan hırsıza seslendi 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım? - Son Dakika

ADANA Motosikletini çalan hırsıza seslendi 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım?

Motosikletini çalan hırsıza seslendi: 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım'ADANA'da çiftçilik yapan Ali Emeç'in (35) Nisan ayında aldığı motosiklet, geçtiğimiz pazar günü apartmanın önünden çalındı.

Motosikletini çalan hırsıza seslendi: 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım'

AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun

ADANA'da çiftçilik yapan Ali Emeç'in (35) Nisan ayında aldığı motosiklet, geçtiğimiz pazar günü apartmanın önünden çalındı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Emeç, motosikletini çalan hırsıza, "Kardeşim, bir hata yapmışsındır. Motosikletimi getir, senden şikayetçi olmayacağım" diye seslendi.

Kentte çiftçilik yapan Ali Emeç, Nisan ayında kredi çekerek 7 bin liraya motosiklet aldı. Emeç'in henüz 2 taksitini ödediği motosiklet, 5 Temmuz Pazar günü saat 04.20 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzur Evleri Mahallesin'deki iş yerinin önünden, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anları, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok yaşayan Ali Emeç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin, kaçış güzergahını belirleyen polis, motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

'ELİM AYAĞIM GİTTİ'

Motosikletinin çalındığını görünce büyük mutsuzluk yaşadığını anlatan Emeç, "Motosikletim kapının önünde kilitliydi. Sabah uyandığımda motosikletin yerinde olmadığını görünce kalbim ortadan ikiye bölündü. Ben işimi gücümü bu motosikletle hallediyordum. Hırsız, elimi ayağımı kesti. Yeni motosiklet alacak durumum da yok. Şu an çok mutsuzum. Kullanamadığım motosikletin 5 ay daha parasını ödeyeceğim. Emniyet güçlerimize güveniyorum. İnşallah şahsı da motosikletimi de bulurlar" diye konuştu.

Emeç, motosikletini çalan hırsıza, "Kardeşim, bir hata yapmışsındır. Motosikletimi getir, senden şikayetçi olmayacağım" diye seslendi.

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Motosikletini çalan hırsıza seslendi 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım? - Son Dakika
YORUMLAR (1)

Son Dakika

13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazıldı 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 08:48 Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı 22:21 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
15:00
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
14:55
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
14:53
Tepki çeken görüntülerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de 2 yaşındaki kıza sigara içirdiler
14:52
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
14:49
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
14:03
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
14:01
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
13:46
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
13:43
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
13:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 15:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Motosikletini çalan hırsıza seslendi 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]