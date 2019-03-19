Son Dakika Haberleri: Adana Motosikletle Kanala Düşen Sürücü Öldü

Adana Motosikletle Kanala Düşen Sürücü Öldü

33 dakika önce

Adana'da, motosikletle sulama kanalına düşen Müslüm Buzkiz (52) yaşamını yitirdi.

Adana Motosikletle Kanala Düşen Sürücü Öldü, System.String[]
Adana'da, motosikletle sulama kanalına düşen Müslüm Buzkiz (52) yaşamını yitirdi.

Olay, Yüreğir ilçesi Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Buzkiz, bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet ve sürücü, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören çevredekiler kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cankur ekibi, sulama kanalından Buzkiz'i çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Müslüm Buzkiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Buzkiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:33 Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Yüreğir, Adana, Güncel
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