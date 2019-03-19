Adana Motosikletle Kanala Düşen Sürücü Öldü
33 dakika önce
Adana'da, motosikletle sulama kanalına düşen Müslüm Buzkiz (52) yaşamını yitirdi.
Adana
'da, motosikletle sulama kanalına düşen Müslüm Buzkiz (52) yaşamını yitirdi.
Olay, Yüreğir
ilçesi Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Buzkiz, bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet ve sürücü, Devlet Su İşleri
'ne ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören çevredekiler kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı Cankur ekibi, sulama kanalından Buzkiz'i çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Müslüm Buzkiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Buzkiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:33 Kaynak: DHA
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