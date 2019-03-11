Adana Motosikletten Atlayıp Kaçan Firarinin 48 Gün Sonra Cesedi Bulundu-2
1 saat önce
Adana Motosikletten atlayıp kaçan firarinin 48 gün sonra cesedi bulundu-2(Tür: Yurt)
Adana Motosikletten atlayıp kaçan firarinin 48 gün sonra cesedi bulundu-2
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:42 Kaynak: DHA
Torununun Arabasını Yakmak İsteyen Genç Kızın Üzerine Saksı Attı
Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı
Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi
Benzine 15 Kuruş Zam Geldi