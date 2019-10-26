Son Dakika Haberleri: Adana 'motosikletten düştü? denilen minik nurcan'ı üvey annesi dövmüş
Son Dakika Güncel Adana 'motosikletten düştü? denilen minik nurcan'ı üvey annesi dövmüş

Adana 'motosikletten düştü? denilen minik nurcan'ı üvey annesi dövmüş

1 saat önce

Adana'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı.

Adana'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı. Başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren, vücudunda darp izlerine rastlanan küçük Nurcan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan üvey anne tutuklandı.

Olay, 10 Ekim'de Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası İbrahim El Mustafa'nın motosikletinin üzerine devrildiği öne sürülen Nurcan El Mustafa, ailesinin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik kıza acil serviste müdahale edildi. Doktorların yaptığı muayenede başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği saptanan Nurcan'ın aynı zamanda vücuduna ısırık ve darp izlerine rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan Nurcan El Mustafa, yoğun bakıma alındı. Doktorların polise bilgi vermesi üzerine üvey annesi Visal İbrahim (23), babası Cafer El Mustafa (24), amcası İbrahim El Mustafa (21) ile babaannesi Fatma Azğın (57) gözaltına alındı.

ÜVEY ANNE DÖVMÜŞ

Visal İbrahim, baba Cafer El Mustafa'nın ilk evliliğinden olan Nurcan'ın sürekli ağladığını bu nedenle dövdüğünü söyledi. Babaanne Fatma Azğın da gelinin torunun sürekli dövdüğünü söylediği bildirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Visal İbrahim tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana 'motosikletten düştü? denilen minik nurcan'ı üvey annesi dövmüş

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey anne şiddeti komaya soktu
"Üzerine motosiklet düştü" denmişti! Komaya giren çocuğu üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:19:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana 'motosikletten düştü? denilen minik nurcan'ı üvey annesi dövmüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]