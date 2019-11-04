Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı
6 saat önce
Müdür Aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımıAdana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kıyafet yardımı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:51 Kaynak: DHA
Müdür Aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kıyafet yardımı yaptı.
Çukurova İlçesi Salbaş İlkokulu'na giden Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, burada eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Sıralara oturarak öğrencilerle konuşan Aktaş, daha sonra yardıma muhtaç öğrencilere mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi verdi. Hediyelerini alan öğrenciler, Müdür Aktaş'a ve beraberinde gelen polislere teşükkür etti.
Cezaevine girmek isteyen adam çekiçle bankayı soymaya çalıştı Ayaklarında poşetle okula giden öğrenciler yollarının yapılmasını istiyor Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu