Son Dakika Haberleri: Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı
Son Dakika Güncel Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

6 saat önce

Müdür Aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımıAdana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kıyafet yardımı yaptı.

Müdür Aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kıyafet yardımı yaptı.

Çukurova İlçesi Salbaş İlkokulu'na giden Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, burada eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Sıralara oturarak öğrencilerle konuşan Aktaş, daha sonra yardıma muhtaç öğrencilere mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi verdi. Hediyelerini alan öğrenciler, Müdür Aktaş'a ve beraberinde gelen polislere teşükkür etti.

Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Zafer Aktaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:51 Kaynak: DHA
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