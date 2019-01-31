Adana Muhtar Adayından İlginç Seçim Kampanyası
1 saat önce
Muhtar adayından ilginç seçim kampanyasıAdana'da Kışla Mahallesi Muhtarı Hayrettin Talaş, 'Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara. Kontörün yoksa, ödemeli ara' diye bastırdığı afişle seçim propagandası başlattı.
Muhtar adayından ilginç seçim kampanyası Adana
'da Kışla Mahallesi Muhtarı Hayrettin Talaş, 'Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara. Kontörün yoksa, ödemeli ara' diye bastırdığı afişle seçim propagandası başlattı.
30 bin seçmenin bulunduğu Yüreğir
ilçesi Kışla Mahallesi muhtar adayı olan 51 yaşındaki Hayrettin Talaş, seçimi kazanmak için, ilginç bir propaganda hazırladı. Esnaflık yaparak geçimini sağlayan Talaş, mahallenin çeşitli noktalarına, 'Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara. Kontörün yoksa, ödemeli ara' yazan afiş astırdı. Kendisini cep telefonuyla arayan kişilere de aynı sloganla cevap veren Talaş'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yakın çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Talaş, Seçmenimiz sloganımızı benimsedi. Telefonla arayan herkeze içtenlikle cevap veriyoruz. Seçimi kazanırsam, hazırlamış olduğum projeleri en kısa sürede hayata geçireceğim dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:13 Kaynak: DHA
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