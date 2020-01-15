Adana muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika

Adana muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama

6 saat önce

Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklamaADANA'da, bir hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi.

Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama

ADANA'da, bir hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Nevzat A. (36) ve Ali A.'nın (43) muska yaptırıp, eroin paketlerinin içerisine koydukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarda Mücadele ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 28 paket içinde 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Nevzat A. ve Ali A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanmayacakları inancıyla muska yaptırıp, eroin torbalarının içerisine koydukları ortaya çıktı. Nevzat A. ile Ali A., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adana muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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