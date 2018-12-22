Adana Müslüm Gürses Dinleyen Kedinin Tepkisi, Şaşırttı
1 saat önce
Sosyal medyada yayılan bir videoda merhum sanatçı Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' türküsünü dinleyen kedinin verdiği tepki, görenleri şaşırttı.
Sosyal medyada yayılan bir videoda merhum sanatçı Müslüm Gürses
'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' türküsünü dinleyen kedinin verdiği tepki, görenleri şaşırttı.
Arabesk müziğin sevilen sanatçısı, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' türküsünü dinleyen kedinin tepkisi, izleyenleri şaşırttı. Cep telefonunda çalan şarkıyla birlikte gözlerini kapatıp başını salladığı görülen kedinin videosu, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, 'Ülkemizin kedisi bile dertli', 'Müslüm Baba
' hayvanların da yüreğine dokunuyor', 'Kedi aşk acısı çekiyor herhalde' gibi yorumlar yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:25 Kaynak: DHA
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