Son Dakika Haberleri: Adana Müzesi'ne Ödül

Adana Müzesi'ne Ödül

56 dakika önce

Adana Müzesi, Shining Star Awards 2019 Eğlence ve Rekreasyon Ödül töreninde "En başarılı müze ve ören yeri" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Adana Müzesi'ne Ödül, System.String[]
Adana Müzesi, Shining Star Awards 2019 Eğlence ve Rekreasyon Ödül töreninde "En başarılı müze ve ören yeri" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Eğlence ve rekreasyon alanlarına yönelik farkındalık ve gündem oluşturarak sektörün daha nitelikli ürün ve hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Shining Star Awards", 15 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen gala töreniyle sahiplerine verildi.

Devlet kurumu veya özel müze ve ören yerlerinin çeşitli kriterlerle değerlendirildiği gecede, büyük ödülü Adana Müzesi adına müze müdür vekili aldı.

Toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer yaratmak için düzenlenen yarışmada, eğlence dünyasının profesyonel isimlerinden, akademisyenlerden ve dernek başkanlarından oluşan 12 jüri tarafından ödül sahipleri, objektif bir şekilde belirlendi.

Adana Müze Müdürlüğü eylül 2018'de Bakanlık izinleriyle yarışmaya başvurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Star, Adana, Güncel
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