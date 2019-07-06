Son Dakika Haberleri: Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
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Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

29 dakika önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor, System.String[]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskın yapılan adreslerde 970 gram esrar, 271 gram eroin, 84 adet extacy hap, 150 adet captagon hap, 311 adet sentetik hap, 128 gram sentetik kannabinoid, 28 kök kenevir, 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:11 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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