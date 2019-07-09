Son Dakika Haberleri: Adana Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü
Son Dakika Güncel Haber

Adana Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü

1 saat önce

Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldüAdana'da, Suriye uyruklu annesi Eşme Elraci emzirirken, nefes borusuna süt kaçan 1 haftalık kız bebek, yaşamını yitirdi.

Adana Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü, System.String[]
Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü
Adana'da, Suriye uyruklu annesi Eşme Elraci emzirirken, nefes borusuna süt kaçan 1 haftalık kız bebek, yaşamını yitirdi.
Olay, Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Stat Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Henüz 1 haftalık olan kız bebeğin nefes borusuna, Suriyeli annesi Eşme Elraci emzirirken, süt kaçtı. Bebeğinin fenalaştığını fark eden Elraci, eve sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, uzun süre nefessiz kalan bebeği ilk müdahale sonrası ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suriyeli bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızının öldüğünü öğrenen Eşme Elraci ise hastane önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
Eşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı! FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:09:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]