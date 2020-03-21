ADANA Nehre düşen engelli kadın kayıkla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Nehre düşen engelli kadın kayıkla kurtarıldı - Son Dakika

ADANA Nehre düşen engelli kadın kayıkla kurtarıldı

6 saat önce

Nehre düşen engelli kadın kayıkla kurtarıldıADANA'da, nehre düşen Suriyeli engelli kadın Ayna Havur (50) vatandaşlar tarafından kayıkla kurtarıldı.

Nehre düşen engelli kadın kayıkla kurtarıldı

ADANA'da, nehre düşen Suriyeli engelli kadın Ayna Havur (50) vatandaşlar tarafından kayıkla kurtarıldı.

Olay, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de meydana geldi. İddiaya göre, yürümekte zorluk çeken Suriyeli Ayna Havur, elektirikli tekerlekli sandalyesinden kalkıp suya baktığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıda sürüklenen kadının balıkçılık yapan vatandaşlar kayıkla kurtardı. Kıyıya getirilen Havur, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren Havur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA Nehre düşen engelli kadın kayıkla kurtarıldı

Ayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:55 Kaynak: DHA

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