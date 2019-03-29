Son Dakika Haberleri: Adana Nehre Düşen Kişi, Merdivenle Kurtarıldı

Adana Nehre Düşen Kişi, Merdivenle Kurtarıldı

11 dakika önce

Nehre düşen kişi, merdivenle kurtarıldıADANA'da, Seyhan Nehri'ne düşen Yalçın S. (45), çevredekiler tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Nehre düşen kişi, merdivenle kurtarıldı

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne düşen Yalçın S. (45), çevredekiler tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Seyhan Nehri kıyısında duran Yalçın S., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıyla sürüklenen Yalçın S.'nin yardım çığlığını duyanlar, koşarak nehrin kıyısına geldi. Regülatör Köprü'nün ayaklarına tutunan Yalçın S., çevredekilerin uzattığı merdiven ile sudan çıkarıldı. Yağmurlu ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Yalçın S.'nin ıslanan kıyafetlerini çıkaran polis, çarşaf ile ısıtmaya çalıştı. Titreyen ve konuşmakta zorlanan Yalçın S., olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:32 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Seyhan, Güncel
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