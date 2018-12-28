Adana Nergis Koklamak 1 Tl
1 saat önce
Adana'da kaldırımda sattığı nergisleri yoldan geçenlerin dokunması ve koklamasından bunalan 25 yıllık çiçekçi Fatih Tüfek (43), caydırıcı olsun diye tezgahına, 'Nergis koklamak 1 TL' diye yazı astı.
Adana
'da kaldırımda sattığı nergisleri yoldan geçenlerin dokunması ve koklamasından bunalan 25 yıllık çiçekçi Fatih
Tüfek (43), caydırıcı olsun diye tezgahına, 'Nergis koklamak 1 TL' diye yazı astı. İlgi çekici yazı, nergis satışlarını ikiye katladı.
Vatandaşlar, Atatürk Caddesi
'ndeki kaldırımda bulunan Fatih Tüfekçi'nin tezgahında tanesini 3 TL'ye sattığı nergisleri koklamak için 1 TL ödemeye başladı. Vatandaşların bu girişme yoğun ilgi gösterdiğini ve tezgahın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığını dile getiren Tüfek, satışlarının da ikiye katlandığını söyledi.
ARILAR BİLE BU KADAR SOKMUYOR
Nergislerin bilinçsizce dokunulduğu ve koklandığı zaman öldüğünü dile getiren Tüfek, Aslında nergisi kokladıkları için değil, elleriyle dokundukları için yazdım. Elleriyle dokununca ve burnunu çiçeklerin içine sokunca nergisin kokusu gidiyor. Arılar bile polen alırken bu kadar sokmuyor ama insanoğlu burunlarını içine sokuyorlar. Koklayan kişi gripli olabilir, hastalıklı olabilir. Başka insanlar bunu evlerine götürüyorlar, sonra hastalık kapabilirler dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:40 Kaynak: DHA
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