Adana'nı Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Adana'nı Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın
26.01.2021 21:04
- Adana'nı Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
- Adana'nı Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın, Pozantı ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, bölgede yaşayan vatandaşlar yangın çıktığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına kendileri müdahale etti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye de yangına müdahalesine başladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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