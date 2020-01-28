Adana Nihat Göyiğit Botanik Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Nihat Göyiğit Botanik Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Adana Nihat Göyiğit Botanik Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

6 saat önce

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yerleşkesinde yaklaşık 200 dekarlık alanda kurulu, zengin endemik bitki çeşitlerine sahip Nihat Göyiğit Botanik Bahçesi, kentin subtropik iklime sahip olması nedeniyle yılın 12 ayı ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Adana Nihat Göyiğit Botanik Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yerleşkesinde yaklaşık 200 dekarlık alanda kurulu, zengin endemik bitki çeşitlerine sahip Nihat Göyiğit Botanik Bahçesi, kentin subtropik iklime sahip olması nedeniyle yılın 12 ayı ziyaretçilerine hizmet veriyor.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Adana'nın iklimi nedeniyle kar yağışı ve uzun süren don olaylarının yaşanmaması dolayısıyla bahçe, yılın 4 mevsimi, 12 ay boyunca ziyarete açık tutuluyor.

Bahçe yönetim kurulu yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Nihat Göyiğit Botanik Bahçesi'nin iklim avantajından ötürü Türkiye'deki en zengin palmiye çeşitliliğine sahip botanik bahçesi olduğunu belirttiler.

Bahçede öğrencilere yönelik doğa eğitimleri verildiğini de ifade eden yetkililer, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam 5 bin 400 öğrencinin bu eğitimlere katıldığı kaydettiler.

Çukurova Üniversitesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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