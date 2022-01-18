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Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı - Son Dakika

Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı

18.01.2022 18:41
Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı

ADANA'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ADANA'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, elektrik kesintileri de yaşandı.

Kentin Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde başlayan kar, gece boyunca etkisini sürdürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, ilçe merkezlerini beyaza büründü. İlçe esnaflarından bazıları kar yağışı nedeniyle iş yerlerini açmamayı tercih ederken, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Bazı köy yoları yağış nedeniyle kapanırken, elektrik kesintileri de yaşandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Meteorolojinin verilerine göre ilçelerde yarın da kar yağışının devam edebileceği öğrenildi.


- Adana
Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı
Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı
Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı
Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı
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Tufanbeyli, Hisarcık, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı - Son Dakika
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