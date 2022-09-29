Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam , Ceyhan , Pozantı ve Feke ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 7 kilo 212 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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