Adana'nın ağustos ayı ihracatı 211 milyon 542 bin dolar oldu

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ağustos ayında ihracatının 211,5 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2021 yılı ağustos ayı verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Adana'nın, 2021 yılı ağustos ayında Türkiye geneli ihracattan aldığı yüzde 1,22 payla 13. sırada yer aldığını belirtti.

Adana'nın ihracatında büyük bir artış olduğunu ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"Adana'nın 2021 yılı ağustos dönemindeki ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,54 artarak 211 milyon 542 bin dolar oldu. Bu rakam tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı. 2021 yılı ocak-ağustos dönemi 8 aylık toplam Adana ihracatı ise 1,5 milyar doları aştık. Adana'nın yıl sonunda toplam ihracatının 2.3 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini hedefliyoruz."