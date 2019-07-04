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Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar- ARŞİV

1 saat önce

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında kararAdana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar
Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.
(Tür: Yurt)
Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar- ARŞİV
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
Aladağ, Adana, Güncel
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