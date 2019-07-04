Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar- ARŞİV
1 saat önce
Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında kararAdana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
'nın Aladağ
ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar
Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.
(Tür: Yurt)
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