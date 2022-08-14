ORMAN YANGININI AYAKLARINDAKİ BOTLARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

ADANA'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına, jandarma ekipleri giydikleri botlarla müdahale etti. Orman işçilerinin de çabasıyla alevler, kısa sürede söndürüldü.

Eğner Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün öğle saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, alevleri fark edince durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu sırada ekipler, yangının büyümemesi için giydikleri botlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen orman işçilerinin de müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. (DHA)