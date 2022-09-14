Sinanpaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Fedai Bayram da yeni eğitim öğretim yılına ilçede 2 bin 697 öğrenci ve 210 öğretmenle başlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aladağ'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

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