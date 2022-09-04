Adana'da polis, kimliğini unutan öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi - Son Dakika
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Adana'da polis, kimliğini unutan öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi

04.09.2022 14:44
Adana'da polis, kimliğini unutan öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi

Adana'nın Aladağ ilçesinde polis ekipleri, kimliğini unutan öğrencinin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yetişmesini sağladı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde polis ekipleri, kimliğini unutan öğrencinin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yetişmesini sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İOKBS'ye girmek için Atatürk İlkokulu'na gelen öğrenci, kimliğini evde unuttuğunu fark edince sınav için görevlendirilen polis ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürdüğü öğrenci, nüfus kayıt örneği aldıktan sonra yeniden okula bırakıldı.

Sınava yetiştirilen genç, polis ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polis, kimliğini unutan öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da polis, kimliğini unutan öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi - Son Dakika
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