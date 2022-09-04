Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu

04.09.2022 18:06
Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesi ile birlikte Küp Şelaleleri'nde piknik yapan Fatma Nur Kayabaşı (13), dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Kızının çırpındığını fark eden baba Hasan Kayabaşı, kızını kurtarmak için suya atladı.

Çevredekilerin yardımıyla baba ve kız sudan çıkartıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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