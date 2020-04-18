Adana'nın cadde ve sokakları bomboş kaldı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bu gece saat 00.00'dan itibaren ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Adana'da sokaklar ve caddeler bomboş kaldı. Drone ile görüntülenen kent, hayalet şehre döndü.



Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonunu kapsayan 19 Nisan saat 24.00'de sona erecek 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın başladığı gecenin sabahında Adana'da sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekti. Genelgede kapsam dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının sadece dışarı çıktıkları diğer vatandaşların ise yasağa uyduğu görüldü.



Kentte havadan çekilen görüntülerle Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin en sakin günlerini yaşandığı görüldü. Kent merkezindeki caddelerin boş olduğu görülürken D-400 karayolunda ise araçların parmakla sayılacak kadar az olduğu gözlendi.



Öte yandan polis ekipleri de bekçiler ile birlikte bütün kavşaklarda araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. - ADANA