Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

27.07.2022 11:35
Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Adana'nın cami ve sulama kanallarından demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Adana'nın cami ve sulama kanallarından demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Mahallesi'nde yürüttükleri devriye görevi sırasında elektrikli bisikletle demir kalıp taşıyan 2 kişinin durumundan şüphelenip durdurdu.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla demir kalıpların mahalledeki camiden çalındığını tespit etti.

Öte yandan ekipler, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde de Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında demir kapakları çalan 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan incelemede çalıntı olduğu belirlenen 5 sulama kanalı kapağı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, camiden ve sulama kanallarından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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