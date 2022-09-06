Tırda sıkışan Cuma A'nın kurtarılması için ekiplerin yürüttüğü çalışmaya bir fabrikada çalışan işçiler de iş makinalarıyla destek verdi.

Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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