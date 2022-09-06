Adana'da 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

06.09.2022 19:16
Adana'da 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cuma A. idaresindeki 33 AGS 484 plakalı beton blok yüklü tır, D-400 kara yolunda Şehmuz T. yönetimindeki 33 EKR 43 plakalı pamuk yüklü tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton yüklü tır refüje devrilirken, pamuk yüklü tır ise önce Hacı Mehmet D. idaresindeki 01 AJB 010 plakalı traktöre, ardından bir fabrika önünde park halindeki 31 VZ 091, 01 DPK 33, 33 TS 662 plakalı otomobillere çarparak durdu.

Kazada tır şoförleri Cuma A. ile Şehmuz T. ve aynı araçtaki Mustafa Caner A. yaralandı.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Cuma A'nın kurtarılması için ekiplerin yürüttüğü çalışmaya bir fabrikada çalışan işçiler de iş makinalarıyla destek verdi.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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