Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki evinde 1 çocuk annesi E.D. (25), iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı R.S. tarafından dövülmüş halde komşuları tarafından bulundu.

Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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