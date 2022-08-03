Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Gaziantep-Adana otoyolunda düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur güven uygulamaları esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.