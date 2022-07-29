Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü

29.07.2022 11:51

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde villa inşaatında çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir Hamşo, elektrik akımına kapılarak can verdi. cı haberi alarak olay yerine gelen Hamşo'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da bir villa inşaatında çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir Hamşo (29), çatıda kalıp sökümü yaptığı sırada binanın yakınındaki elektrik tellerine temas etti. İşçinin akıma kapıldığını fark eden çalışma arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine giden sağlık ekipleri, bölgede elektriğin kesilmesinin ardından yaptıkları kontrolde işçinin öldüğünü belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Hamşo'nun yakınları gözyaşı döktü.

CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

İşçinin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrasında otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Abdulkadir Hamşo'nun cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

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İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Çukurova, Suriye, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü - Son Dakika
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