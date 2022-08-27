Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

27.08.2022 12:24
Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, ikametinde 720 gram esrar ve 32 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, ikametinde 720 gram esrar ve 32 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette, 720 gram esrar, 32 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirme aparatı bulundu.

Polis, uyuşturucu bulundurma suçundan arandığı da tespit edilen ev sahibi E.A'yı gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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